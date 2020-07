Grote coronamaatregelen op komst voor Tour de France: filtersysteem aan elke col, geen podiumceremonies,...

De organisatie van de Tour de France is op alles voorbereid. Als er een nieuwe coronagolf zou komen, gaan ze voor enkele zware coronamaatregelen. De maatregelen zullen uitgetest worden bij de Dauphiné.

Volgens Het Laatste Nieuws hopen ze bij ASO uiteraard op een plan A met een minimum aan veiligheidsrestricties, maar er wordt rekening gehouden met een nieuwe opstoot van het coronavirus. Daarom is er ook een plan B om de Tour toch te laten doorgaan.

Er zullen enkele serieuze maatregelen zijn. Zo zouden er onder meer geen podiumceremonies plaatsvinden en zullen we dus ook geen Tourmissen zien. Aan elke col zal er ook een filtersysteem zijn, waardoor niet alle toeschouwers tegelijk binnen kunnen. Aan de start en finish van elke rit mogen er in de rennerszone geen journalisten of publiek aanwezig zijn en de renners krijgen een eigen hotelverdieping per ploeg.