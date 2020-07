Mitchelton-Scott jaagt op ritzeges in de Tour en eindzege in Giro: één renner dus absolute kopman in het rondewerk

Mitchelton-Scott heeft zijn voorselecties en doelstellingen bekendgemaakt voor de Tour en de Giro. Wat opvalt is dat de Australische formatie in de Tour niet voor het klassement gaat, ondanks de aanwezigheid van Adam Yates. Zijn broer Simon gaat wel vol voor de eindzege in de Giro.

Voor beide grote ronden werd een longlist van elf renners opgesteld. Bauer, Bewley, Bookwalter, Chaves, Edmondson, Grmay, Impey, Juul-Jensen, Mezgec, Nieve en Adam Yates maken kans op Tourdeelname. "We jagen op ritzeges in de Tour. Vorig jaar hebben we agressief gekoerst en dat willen we dit jaar verderzetten.", verkondigt sportdirecteur Matt White.

KANS OP SUCCESVOLLE ONTSNAPPING IN PYRENEEËN

Die ziet dat vooral in het tweede gedeelte van de Tour positief aflopen. "Wanneer we de Pyreneeën induiken, zullen er meer kansen komen voor ontsnappingen om tot aan de finish te gaan." Voor de Giro komen Affini, Bookwalter, Haig, Lucas Hamilton, Hepburn, Howson, Juul-Jensen, Meyer, Schultz, Adam Yates en Zeits in aanmerking.

Daar trekt Mitchelton-Scott dus naartoe met een heel andere doelstelling. "We zullen Simon Yates zo goed mogelijk helpen om een optimale uitslag te behalen en dus proberen om de koers te winnen. We zullen een brede ploeg naar de Giro sturen en ik heb er vertrouwen in dat Simon een grote steun zal krijgen."