Opvallend: Alejandro Valverde zal dit seizoen niet deelnemen aan wedstrijd waar hij al vijf keer kon winnen

Alejandro Valverde heeft zijn programma bekendgemaakt voor de rest van het seizoen. Er is één grote verrassing bij, want de Spanjaard zal dit seizoen meer dan waarschijnlijk niet deelnemen aan de Waalse pijl.

Een grote verrassing in het programma van Alejandro Valverde. De kans is groot dat de Spanjaard niet zal deelnemen aan de Waalse pijl. Het is zijn wedstrijd, want de ex-wereldkampioen won al 5 keer op de Muur van Hoei.

Valverde zal heropstarten in de Ronde van Burgos en daarna zal hij de Critérium du Dauphiné rijden. Volgens Sporza zal Valverde ook deelnemen aan het Spaans kampioenschap, de Tour de France, het WK op de weg, Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta.