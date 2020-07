Premier Wilmès brengt geen goed nieuws op Veiligheidsraad: toelaten van meer toeschouwers wordt herbekeken

De federale regering heeft opnieuw een Nationale Veiligheidsraad gehouden en op de persconferentie viel weinig goed nieuws te rapen voor de sportwereld. In augustus zouden er dubbel zoveel toeschouwers worden toegelaten, maar dat komt nu weer op de helling te staan.

Deze maand zijn bij sportwedstrijden indoor 200 toeschouwers toegestaan en bij sportwedstrijden outdoor 400 . Bij wielerwedstrijden zijn die aantallen sowieso moeilijk controleerbaar. Wel hebben we bij de oefenkoersen al gezien dat het op sommige plaatsen toch druk kan worden, waardoor Cycling Vlaanderen het dragen van mondmaskers op die plekken al verplichtte.

In elk geval was al aangekondigd dat die aantallen in de maand augustus verdubbeld zou worden: outdoor konden dan 800 toeschouwers verwelkomd worden en indoor 400. Die versoepeling komt nu op de helling te staan, deelde premier Sophie Wilmès mee. Dat komt doordat het aantal besmettingen opnieuw omhoog gaat.

NIEUWE VEILIGHEIDSRAAD OP 23 JULI

Er worden vooral bij jongeren meer besmettingen vastgesteld, wist Wilmès te vertellen. Op 23 juli is er een nieuwe Veiligheidsraad en die moet zich dan over de toeschouwersaantallan voor de maand augustus definitief uitspreken. Wellicht hangt veel af van de evolutie van de besmettingen deze week.