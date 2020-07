Primoz Roglic heeft lovende woorden voor concurrent eindzege Tour de France: "Hij zal moeilijk af te stoppen zijn"

Roglic is één van de topfavorieten voor de eindzege in de Tour de France. Toch zijn er met onder meer Froome, Bernal en zelfs binnen zijn eigen ploeg met Kruiswijk en Dumoulin enkele grote concurrenten.

Toch ziet Roglic ook een andere renner als favoriet. Zo sprak hij met AS Colombia over Nairo Quintana. "Het was een goede beslissing van Quintana om naar Arkéa-Samsic te trekken, want hij heeft al enkele mooie overwinningen binnengehaald dit seizoen."

"We zullen moeten zien hoe iedereen uit de lockdown zal komen, maar Quintana heeft al laten zien hoe sterk hij is dit seizoen. Het zal moeilijk worden om hem af te stoppen", aldus Roglic over de Colombiaanse klassementsrenner.