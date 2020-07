Druk programma voor Jasper Stuyven: Tour de France, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de uitschieters

Vandaag raakte het nieuws bekend dat Jasper Stuyven zijn contract heeft verlengd bij Trek-Segafredo. De Belg zal zo ook de komende twee seizoenen voor het team rijden waar hij al sinds het begin van zijn carrière aan het werk is. Stuyven is belangrijk en we kunnen het ook zien aan zijn programma.

Volgens Wielerflits staat Jasper Stuyven voor een druk programma dit seizoen. Hij zal op 28 juli beginnen aan de Ronde van Burgos en daarna volgt de Ronde van Polen zodat hij zich kan voorbereiden op de Tour de France. Na de Tour komen er nog enkele zware weken aan voor Stuyven, want hij zal nog deelnemen aan het BK op de weg, Cyclassics Hamburg, Gent-Wevelgem, Scheldeprijs, Ronde van Vlaanderen, Driedaagse Brugge-De Panne en Parijs-Roubaix. Met de Omloop Het Nieuwsblad heeft Jasper Stuyven al een mooie overwinning op zak dit seizoen.