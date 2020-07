Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix zullen dan toch niet te zien zijn in de Sibiu Tour

Mathieu van der Poel zal dan toch niet te zien zijn in de Sibiu Tour. Zijn ploeg, Alpecin-Fenix, staat namelijk niet op de officiële startlijst van de rittenwedstrijd. Van der Poel zal daardoor pas te zien zijn in de Strade Bianche.

Geen Mathieu van der Poel in de Sibiu Tour in Roemenië. Volgens Wielerflits staat zijn ploeg, Alpecin-Fenix, niet op de officiële startlijst. Ze gingen hun deelname heroverwegen nadat er opnieuw heel wat besmettingen waren in de regio van de rittenwedstrijd.

Mathieu van der Poel zal daardoor pas opnieuw te zien zijn in de Strade Bianche op 1 augustus. De Poolse ploeg Wibatech-Merx zal Alpecin-Fenix vervangen in de Sibiu Tour.