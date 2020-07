Programma's favorieten stromen binnen: Quintana begint op Ventoux, daarna tweemaal versus Geraint Thomas

Als alles goed verloopt zoals gepland, zullen Nairo Quintana en Geraint Thomas al tweemaal de degens kruisen voor de start van de Ronde van Frankrijk. Beide renners rijden namelijk quasi dezelfde voorbereiding.

En waarschijnlijk zullen er nog wel wat renners hetzelfde programma volgen: Tour de l'Ain (7-9 augustus) en Dauphiné (12-16 augustus). Het Critérium du Dauphiné is namelijk de belangrijkste voorbereidingskoers op de Tour op WorldTour-niveau en in de Tour de l'Ain worden de Col de la Biche en de Colombier aangesneden, net als in de Tour de France enkele weken later.

Die twee Franse rittenkoersen worden de enige voorbereidingswedstrijden van Geraint Thomas voor de start van de Tour in Nice. Aangezien de Dauphiné dit jaar ingekort is van 8 naar 5 etappes, betekent dit dat Thomas 8 koersdagen zal hebben voor de Ronde van Frankrijk. De winnaar van 2018 zal als schaduwfavoriet van start gaan. In de Tour van 2019 werd hij tweede achter ploegmaat Egan Bernal.

Nairo Quintana

Voor Nairo Quintana start het seizoen één dag vroeger met de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Een loodzware koers waarin de Mont Ventoux twee keer beklommen wordt vanuit Bédion. De eerste passage eindigt op de Chalet Reynard waarna de renners opnieuw zullen afdalen. De tweede beklimming eindigt wel op de top, waar meteen ook de finish ligt.

Quintana lijkt dit jaar een te duchten kandidaat te zijn voor het eindklassement. Na enkele magere jaren waarin de Colombiaan zich tevreden moest stellen met etappezeges, was de klimgeit uitstekend aan het seizoen 2020 begonnen met onder andere een etappezege in Parijs-Nice.