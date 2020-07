Thomas De Gendt bezorgd over herstart: "Hoop dat ze dit nog verplichten"

Thomas De Gendt heeft samen met de rest van de ploeg nog een update gekregen over de maatregelen van de UCI omtrent de herstart van het wielerseizoen. Voor hem is het heel simpel...

"Drie dagen voor de wedstrijd, na de tweede test, blijf je gewoon in je persoonlijke bubbel", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Naar een winkel of restaurant gaan, kan dan niet meer. We moeten voorzichtig zijn", klinkt het.

De Tourstart van 2020 in Nice zal niet te vergelijken zijn met een Tourstart onder normale omstandigheden. "Voor debutanten zal dat weinig uitmaken. Maar voor een routinier zal het anders zijn. Hij kent de beleving die bij zo'n Tour de France hoort", alldus De Gendt.

"Meer schrik van publiek dan van collega's"

Er is bij veel ploegen sprake van verschillende bubbels. De Gendt is dan ook niet bang om het virus te krijgen van zijn collega's. "Ik maak me meer zorgen om de buitenwereld. Wij moeten rekening houden met de regels van de UCI, ASO, ploeg en het land waar we koersen... Een toeschouwer moet zich enkel volgen aan de regels van het land waarin hij zich bevindt", klinkt het bezorgd.

Net daarom hoopt De Gendt dat er in Frankrijk nog één verplichting bijkomt voor het publiek. "Ik hoop dat het mondmasker voor iedereen in het openbaar verplicht is", besluit hij.