Wout van Aert maakt opmerkelijke keuze: "Liefst allebei winnen, maar zet deze koers boven Ronde van Vlaanderen"

Binnen twee weken start het internationale wielrennen opnieuw met de eerste WorldTour-koers: de Strade Bianche. Wout van Aert was er de voorbije twee jaar bij en eindigde telkens derde. Dit jaar zal hij er opnieuw een gooi doen naar winst.

Van de Strade gaat het naar Milaan-Sanremo (vorig jaar 6e), de Ronde van Frankrijk (vorig jaar 1 etappeoverwinning) en de Vlaamse klassiekers. In een interview met Bureau Sport praat Wout Van Aert over zijn ambities.

De Ronde of Roubaix?

Ze vallen bij Bureau Sport meteen met de deur in huis door te vragen welke wedstrijd Wout van Aert het liefst zou winnen. Tot grote verbazing van de Nederlandse journalist was het antwoord niet De Ronde van Vlaanderen, maar wel Parijs-Roubaix.

"Het liefst zou ik ze allebei winnen en De Ronde is een nipte tweede. Maar Roubaix is uniek. Je komt maar eenmaal per jaar op dat parcours, in de Vlaamse Ardennen rijd je enkele weken rond. Het is er vlak en toch ga je helemaal naar de kl****", schuwt hij de groffe taal niet.

Tour de France

De Tourploeg van Jumbo-Visma oogt indrukwekkend met Dumoulin, Kruiswijk en Roglic. Wout van Aert zal waarschijnlijk samen met Tony Martin de kastanjes uit het vuur moeten halen op het vlakke, maar daar heeft van Aert geen problemen mee.

"Vorig jaar zou ik normaal gezien ook niet gesprint hebben en toen kwamen er waaiers...", blikt van Aert terug op zijn etappewinst van vorig jaar. "Als de kopmannen zeker mee in het peloton zitten, kan ik me er misschien nog tussengooien dit seizoen", laat van Aert de deur op een kier om af en toe eens voor eigen rekening te rijden.