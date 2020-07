Oliver Naesen in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen: "Ik vrees een beetje voor de Tour"

Voor Oliver Naesen mag het seizoen beginnen. De wielrenner van AG2R La Mondiale was te gast bij Maarten Vangramberen in Vive la Vie en keek vooruit naar het nieuwe seizoen.

Met de nieuwe wielerkalender kan Oliver Naesen eindelijk eens meerijden in de Strade Bianchi. "Normaal gezien moet ik Parijs-Nice rijden, omdat ik in een Franse ploeg zit. Door de nieuwe kalender kan ik de Strade Bianchi eens rijden en ontdekken wat voor mooie koers dat is."

Naesen mikt op de Tour, tegen dan wil hij in topconditie zijn. "Ik zou liefst altijd top willen zijn, maar alles zit zo dicht opeen. Tegen de Tour moet je echt top zijn. Want als je daar met een achterstand begint, dan maak je dat ook niet meer goed voor de klassiekers."

Al vreest hij een beetje voor het doorgaan van de Ronde van Frankrijk. "Als je het nieuws een beetje volgt, dan vrees je ervoor. De situatie wordt er niet echt beter op. Uit mijn sportersperspectief moet ik ervan uit gaan dat de wedstrijden doorgaan. Anders verlies je een beetje de motivatie om door te gaan."