Tsjechië boven in Polen: dubbelslag voor renner van Elkov-Kasper

Voor het eerst is een wegrit aangekomen in de Dookola Mazowsza, een continentale rittenkoers in Polen. De eerste rit werd gestaakt na een ongeval met een motorrijder, de tweede rit was een tijdrit. In de derde etappe was Michael Kukrle, rechts op de foto, aan het feest.

Kukrle is een Tsjech van Elkov-Kasper. Een landgenoot van hem deed het ook voortreffelijk in de etappe van 168,5 kilometer. Daniel Turek van Israel Cycling Academy ging met hem op pad, samen met de Pool Pawel Bernas. PELOTON KOMT HALVE MINUUT TE LAAT Die was wellicht tuk op een zege in eigen land, maar moest aan de finish de twee Tsjechen voor laten gaan. Kukrle had de beste sprint in huis en schreef zo de etappe op zijn naam. Felix Groß won de pelotonspurt, dit echter op 33 seconden van het trio. De Duitser was zo de leiding in het klassement kwijt. Die is nu ook voor Kukrle, die zeven seconden voorsprong heeft op Turek. Bernas is derde in de stand, op negen seconden van de leider.