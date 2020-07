BMX'er die over muren springt lukt na jaren proberen halsbrekende sprong van meer dan 6 meter ver

In het BMX komen de grootste artiesten op twee wielen voor. Eén van de allergrootste lefgozers is toch wel de Brit Sebastian Keep. Die is er eindelijk in geslaagd om één van zijn doelstellingen te verwezenlijken, nadat hij er een paar jaar naartoe werkte.

Keep is de laatste jaren bekend geworden als de man die over muren rijdt, iets dat niet toch niet iedereen gegeven is. Wat dat betekent is dat hij dat hij de muur van een gebouw gebruikt als een stuk tussen sprong en landing. Het draait dikwijls uit op halsbrekende toeren die niet ongevaarlijk zijn, maar Keep doet fantastische dingen op zijn BMX. Nu weer: gebruik makend van een muur in Croydon is hij geslaagd om 9,7 meter naar beneden te rijden en 6,5 meter ver. Klik HIER om zijn sprong te bekijken.