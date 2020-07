Lefevere geeft Evenepoel raad met tekst uit Nederlandse hit: "Leef! Pak alles wat je ka-a-a-an"

Patrick Lefevere heeft al eens opgemeten wat de coronacrisis nu juist met zijn renners gedaan heeft. Knox had er nog het meest last van, die zat in Andorra afgezonderd vast. Voorts is het wel gegaan. Ook bij Remco Evenepoel. Die kan straks elke kans om te koersen best volop aangrijpen.

"Het is voor iedereen erg geweest", zegt Patrick Lefevere in HLN. "Je kan dan wel zeggen: 'Zo'n Remco Evenepoel, pas 20, heeft nog alle tijd van de wereld... Voor hem was dit even dramatisch. Na de geslaagde ontdekkingsreis in 2019 moet 2020 zo'n beetje zijn 'jaar-J ' worden."

MUUR-CHALLENGE

Veel grootse dingen willen bereiken en er dan de kans niet toe krijgen: een vervelende situatie. "Het is uitkijken naar zijn prestaties in het grote werk. En dan wordt alles gecanceld en de kalender samengedrukt waardoor zijn doelen wegvallen of overlappen. Niet prettig. Hij is er goed mee omgegaan. Enkel zijn Muur-challenge heb ik in eerste instantie moeten afblazen. Tof initiatief, maar er zou té veel volk op afgekomen zijn."

Is het ook van belang om af en toe eens op de rem te staan als het straks weer écht koers is? "Hij koerst graag. Dus zou ik hem eerlijk gezegd niet té veel afremmen. Voor hetzelfde geld stopt het straks weer. Dan zit je daar met een paard waarvan je de teugels strak hebt aangetrokken. Op het moment dat je 't wilt loslaten, kan het geen kant meer op. Wijze raad dus, Remco: 'Leef! Alsof het je laatste dag is... Leef! Pak alles wat je ka-a-a-an." (lacht)