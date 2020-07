Vanmarcke fan van mobilhome, laat zorgen over contract thuis en herbeleeft rit die hij maakte met... Bjorg Lambrecht

Sep Vanmarcke is met EF Pro Cycling op stage in Italië. Om af te zien op training, maar ook om tijd te spenderen met het gezin op het appartement in Livigno. Vrouw en kinderen zijn immers mee. Zijn eerstvolgende koers: de Ronde van Polen. Bjorg Lambrecht laat hem niet los

Het was eigenlijk de bedoeling om met de mobilhome naar Italië te trekken. "We hebben een paar trips gedaan, maar de kleinste geraakte niet in slaap. En wij dus ook niet. Maar het gaat er zeker nog van komen", zegt Vanmarcke in GvA. "Een mobilhome, dat is voor mij vrijheid, verbondenheid met de natuur. Natuurlijk krijg je daar commentaar op in de koers, op alles wat afwijkt van het ideale plaatje. Maar ik zie alleen voor­delen."

De herinnering aan Bjorg Lambrecht is in Livigno niet ver weg. "Vorig jaar was ik hier nog met Bjorg. Voor ons allebei een schitterende dag. Mijn eerste rit hier was nu ­bewust dezelfde als degene die toen met Bjorg maakte. Ik ben ook op dezelfde plaatsen gestopt. Een prachtige toer van vier uur. Bjorg kan het niet meer beleven, ik wel. Je moet ­genieten als coureur, je weet nooit hoelang je het nog bent."

De herinneringen aan Bjorg leven weer op en dat heeft ook met het programma van Vanmarcke te maken. "Mijn eerste koers is straks de Ronde van Polen (waar Lambrecht overleed, red.). Ik heb het daar al over gehad met mijn broer Ken, die er vorig jaar ook bij was. Ik doe daar niet flauw over: dat zal voor ons heel confronterend worden."

Wat de koers betreft: er moet nog een nieuw contract uit de bus komen voor Vanmarcke. "Het liefst zou ik mijn contract ver­lengen, maar op dit moment liggen alle gesprekken daarover stil. Ik hoor ­weinig van mijn ­management. Niet over onze ploeg en niet over andere ploegen. Ik wacht af."

Onzekere situaties op dat vlak zijn hem niet vreemd. "Rabobank gestopt, Belkin gestopt, Garmin ge­fuseerd met Cervelo, Cannondale in nauwe schoentjes… Nu is het dus opnieuw een half twijfelgeval. Eerlijk: ­alle voorgaande ­keren is het goed gekomen. Ik ga ervan uit dat het nu opnieuw zo zal zijn. Ik heb me er nog nooit zo weinig in opgejaagd als nu."