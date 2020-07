Evenepoel blikt terug op zijn befaamde 50x de Muur-challenge: "Die kasseien hebben zoveel geschiedenis"

Evenepoel is nu ook aan het uitkijken naar de herstart van het internationale wielerseizoen, maar het hoogtepunt uit zijn lockdown staat wel vast: de dag dat hij vijftig keer de Muur van Geraardsbergen op reed. Een challenge die hij nog lang zal koesteren.

Met veel plezier vertelt hij hoe hij op het idee kwam om 50 keer de Muur op te rijden. "Ik was aan het bedenken of ik iets kon doen dat wat ongewoon was en het schoot mij te binnen. Die kasseien hebben zoveel geschiedenis. Het is niet ver van bij mij, het was dus gemakkelijk om te organiseren en de lus van 3 km 50 keer te doen."

Vroeg begonnen is half gewonnen, dacht Evenepoel. "Ik startte al vroeg op de dag. Ik ga niet liegen: na 30 rondjes had ik een moeilijk moment. Ik had het gevoel dat ik dichter en dichter kwam, maar moest nog altijd veel kilometers doen. Ik deed de lus acht keer in één uur. Op het einde van de dag had ik 6 uur en 20 minuten op de fiets gezeten."

LEKKERE FRIETJES

De erg smakelijke beloning aan het einde van de rit maakte veel goed. "'s Avonds brachten mijn ouders me lekkere frietjes en dat was één van de bste momenten van de dag."