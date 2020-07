OFFICIEEL: Total Direct Energie legt tweede uit Dwars door Vlaanderen vast tot 2022: "Geen reden om te vertrekken"

Opnieuw een renner in het profpeloton die vrij is van contractzorgen en het is eentje die zich in Vlaamse koersen al heeft laten zien. Anthony Turgis, vorig jaar tweede in Dwars door Vlaanderen, blijft langer bij Total Direct Energie.

Na zijn jaren bij Cofidis begon Turgis in 2019 aan zijn passage bij zijn huidige ploeg. "Ik voelde me zeer snel op mijn gemak in de ploeg", vertelt de Franse renner op de site van Total Direct Energie. "Dat heeft geholpen om een sterk eerste seizoen af te werken." Turgis is dus blij dat hij zijn handtekening kon zetten onder een nieuw contract en bij de ploeg blijft tot 2022. "Er is vertrouwen tussen de staff en mezelf. Er is dus geen reden om te vertrekken. Ik ben heel gelukkig dat ik dit avontuur bij het team kan verderzetten. Ik ga alles blijven geven voor de ploeg." FOCUSSEN OP VLAAMSE KOERSEN EN DE TOUR Zijn doelen voor het najaar heeft hij ook al aangekruist. "Ik ben altijd heel geïnteresseerd in de Vlaamse klassiekers. Het is een doel waar we met de ploeg op gefocust zijn. Ik wil mijn beste niveau halen in die koersen. De Ronde van Frankrijk blijft evenzeer belangrijk voor ons. Ik ga er alles aan doen om klaar te zijn voor deze evenementen."