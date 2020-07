Throwback: Alaphilippe maakt indruk in tijdrit en staat zo steviger aan de leiding in Tour de France 2019

Op 19 juli 2019 stond in de Tour de France een tijdrit van zo'n 27 kilometer op het programma. De klassementsrenners hoopte zo het gat op Julian Alaphilippe te verkleinen, maar niets was minder waar.

De tijdrit ging rond Pau en was zo'n 27 kilometer lang. De klassementsrenners hadden hun zinnen gezet op deze tijdrit, want ze wilden absoluut tijd goedmaken op Julian Alaphilippe, de leider in het algemeen klassement.

Maar de Fransman van Deceuninck - Quick Step maakte heel wat indruk. Alaphilippe zou zelfs de tijdrit gewoon zelf winnen. Geraint Thomas moest tevreden zijn met de tweede plaats (hij eindigde op 14 seconden) en Thomas De Gendt werd derde op 36 seconden.

Voor Geraint Thomas viel de schade dus nog mee, maar andere klassementsrenners kregen wel een serieuze klap te verwerken. Zo eindigde Egan Bernal op 1 minuut en 36 seconden van Alaphilippe, en ook Nairo Quintana (1 minuut en 51 seconden) en Romain Bardet (2 minuten en 26 seconden) moesten heel wat tijd toegeven. Alaphilippe stond dankzij deze overwinning steviger aan de leiding, want zijn voorsprong op Geraint Thomas was zo al 1 minuut en 26 seconden. Kruiswijk stond derde op 2 minuten en 12 seconden.