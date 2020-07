Eddy Merckx valt logischerwijs in de prijzen: 'Beste groteronderenner ooit en 1972 het beste jaar'

Het waanzinnige palmares van Eddy Merckx in de wielersport spreekt nog altijd tot de verbeelding. Ook bij fans anno 2020. Logisch dus ook dat hij in de prijzen wanneer er rondvragen de ronde doen over de wielergeschiedenis en over wie de beste was in een bepaald facet.

In het algemeen beschouwt men Eddy Merckx als de beste wielrenner ooit. Het is dus geen verrassing dat hij in een online enquête van Eurosport er bovenuit stak. Eurosport ging na welke renner zijn fans de beste groteronderenner ooit vonden. De keuze viel dus op Eddy Merckx. De winnaar werd aangeduid via een knockoutsysteem. Merckx werd beter bevonden dan de Zwitser Koblet, de Ier Kelly, de Spanjaard Indurain en finaal ook beter dan de Fransman Hinault. Eddy Merckx won in zijn carrière vijf keer de Tour en dit in zes jaar tijd. Ook waren er vijf eindzeges in de Giro en één eindzege in de Vuelta. WONDERJAAR '72 Lezer van Peloton Magazine hebben zich overigens uitgesproken over het beste jaar dat een wielrenner ooit had en ook zij lauwerden Merckx. Het jaar 1972 van Merckx werd volgens hen nooit meer geëvenaard. Merckx won dat jaar de Tour, de Giro, Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije.