Eindzege in virtuele Tour van extra waarde voor winnend team: "Veel energie in gestoken, hoop brengen onze missie"

De eerste virtuele Tour heeft een winnaar gekregen die echt heel blij is met die overwinning. Niet iedereen zou er veel belang aan hechten, maar dat doen ze wel bij NTT. De virtuele Tour was een teamcompetitie en NTT kwam er veruit het best uit.

De ploeg nam tal van klassementen voor zijn rekening, maar het belangrijkste: het eindklassement. Sterke man Douglys Ryder schat de overwinning naar waarde. "Het team was uitmuntend. Dit was een geweldige opportuniteit om ons te mengen met mensen op een uniek platform. Ik denk dat het virtuele koersen zal blijven."

Dat we eerste virtuele Tour kunnen winnen is schitterend

NTT was niet enkel één van de deelnemende teams, het speelde ook een organiserende rol. "We hebben veel energie in dit event gestoken. NTT leverde de data en de analytische gegevens die de kijkers konden zien op het scherm. Dat we dan die eerste virtuele Tour kunnen winnen, is schitterend."

Ook andere partners moesten natuurlijk hun verantwoordelijkheid nemen. "Ik wil de ASO bedanken om dit event samen met Zwift op poten te zetten. We waren zo in staat om contact te komen met mensen in een periode dat ze verder dan ooit van mekaar af zitten. Hoop brengen is altijd al onze missie geweest en door de technologie hebben we dat kunnen doen tijdens de virtuele Ronde van Frankrijk."