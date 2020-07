Froome weet wat zijn eerste wedstrijd gaat worden sinds aankondiging van vertrek bij Ineos

Chris Froome gaat zijn laatste maanden bij Ineos in. Beslissen om volgend jaar weg te gaan was natuurlijk een belangrijke keuze, maar eerst moeten er nog koersen gereden worden. De eerstvolgende koers waar Froome aan de start staat is de Route d'Occitanie.

De organisatoren van de Franse rittenkoers hebben de deelname van Froome bevestigd. De Route d'Occitanie telt vier etappes. Veel aandacht zal gaan naar Froome omdat het zijn eerste koers is sinds hij bekendmaakte dat hij volgend jaar Ineos ruilt voor Israel Start-Up Nation. MET PLOEGMAAT BERNAL? De verwachting is dat ook Egan Bernal aan de Route d'Occitanie zal deelnemen. Mogelijk kunnen we dan al een blik werpen op de staat van de samenwerking tussen hen beiden. Net als Geraint Thomas zullen ze later ook de Dauphiné rijden. Voor Froome is de Route d'Occitanie ook nog maar zijn tweede koers van het jaar, nadat hij eerder vijf etappes afwerkte in de UAE Tour.