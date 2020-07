Interesse van Ineos en Israel Start-Up Nation, maar Teuns sluit verlengd verblijf bij huidig team dan toch niet uit

De grote ploegen staan te trappelen in de rij voor Dylan Teuns. Ineos, Israel Start-Up Nation, Jumbo-Visma: allemaal hebben ze al te kennen gegeven dat Teuns hen interesseert. Zijn contract bij Bahrein-McLaren loopt dit jaar af, maar het kan toch nog zijn dat hij blijft.

Nochtans leek die optie van tafel toen bleek dat McLaren misschien zou afhaken als cosponsor en de vergevorderde onderhandelingen niet uitmondden in een deal. Maar het kan er mogelijk alsnog van komen, laat Teuns bij Sporza uitschijnen.

Hij kan eigenlijk nog niet heel veel kwijt over zijn toekomst. "Al denk ik wel dat Bahrein volgend jaar zeker nog een ploeg zal hebben. Er zit zeker nog toekomst in dat team." Teuns ziet de situatie bij Bahrein dus niet al te somber in.

Mijn huidige team is nog in de running

Dat maakt zijn keuze misschien nog moeilijker. "Voor mezelf wil ik de komende weken de knoop doorhakken. Ik heb nog veel ambitie en de interesse van andere ploegen is leuk, maar ook mijn huidige team is nog in de running."