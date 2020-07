Van Vleuten gaat nog voor 1 procent extra winst in specialisatie en weet wat haar op de weg voordeel kan bieden

Annemiek van Vleuten is al verschillende jaren zo'n topper in de koers en heeft nog altijd de drang om beter te worden. Met het oog op het wegseizoen kan dat door er met een goede basisconditie weer tegenaan te gaan. En ook in het tijdrijden zit er nog winst in, meent Van Vleuten.

Tijdens de koersloze periode zat Van Vleuten er niet mee in om lange dagen te maken op de fiets. Zo deed ze eens een rit van 400 kilometer samen met onder andere Jan-Willem Van Schip. "Ik denk niet dat het de lange ritten zijn die me een voordeel kunnen geven tijdens het seizoen, wel mogelijk de conditie. Ik hou er gewoon van om met de fiets te rijden." De liefde voor de sport spoort haar aan om er alles voor te doen. "Het is niet dat ik de hele tijd extreem lange uren doe. Als ik al eens een lange rit deed, was dat niet omdat het moest. Ik doe het omdat ik ervan houd. Ik zit vol energie. De strategie erachter is om de fitheid op peil te houden zonder veel mentale energie te verspillen." HULP UIT NEDERLAND Ook aan haar tijdrit heeft ze nog gewerkt. Terwijl ze op dat vlak toch al adelbrieven genoeg kan voorleggen, met haar wereldtitels tijdrijden in 2017 en 2018. "Ik kreeg ook hulp vanuit Nederland om aan mijn tijdritpositie te werken. Het is haalbaar dat ik door mijn positie aan te passen nog sneller ga. Ik ga er geen vijf procent mee winnen, maar als ik er één procent mee kan winnen, kan dat al het verschil maken."