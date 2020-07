Wedstrijd die andere jaren de speeltuin van Viviani is kan in 2020 dan toch niet plaatsvinden

Een streep door de rekening voor Elia Viviani en alle renners die graag in Duitsland koersen: de Cyclassics Hamburg kan dit jaar niet doorgaan. Nochtans had de koers een andere datum gekregen, net om de editie van 2020 te garanderen. Nu volgt alsnog de afgelasting.

Elia Viviani zal het lede ogen aanzien. De Italiaan was de voorbije drie jaar telkens het snelst aan de meet in Hamburg. Dit jaar kon hij proberen om zijn nieuwe ploeg Cofidis daar ook de overwinning te schenken, maar dat zal dus minstens een jaartje moeten wachten.

OOK OKTOBER LUKT NIET

De eendagskoers stond aanvankelijk op de kalender op 16 augustus, maar werd later door de coronacrisis verplaatst naar 3 oktober. De koers in het najaar organiseren is toch ook niet haalbaar, blijkt uit gesprekken tussen de organisatie en de lokale autoriteiten.

Tenminste, niet met respect voor de coronamaatregelen. Daarom lijkt het de organisatie beter om af te gelasten en reeds de editie van 2021 voor te bereiden.