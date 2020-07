🎥 Deceuninck-QuickStep komt met héél heldere voorzorgsmaatregelen tegen coronavirus: "En als je twijfelt ..."

De komende weken zal er opnieuw een opstart zijn van het wielerseizoen en bij Deceuninck-QuickStep willen ze dat zo veilig mogelijk laten verlopen.

Daarom roepen ze in een video op tot het navolgen van heel wat maatregelen, ook aan hun supporters. Op die manier kan het voor iedereen veilig verlopen.

We’re just one week away from restarting the season after more than four long months.

Here’s a few rules we kindly ask our fans and everyone at the races to follow, so that they protect themselves and all those around.

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/T6kFLQ72zD