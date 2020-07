Patrick Lefevere maakt het bilan op van schade door coronacrisis en is bevreesd: "Dat zou fataal zijn, een ramp voor ons allemaal"

Patrick Lefevere heeft geen makkelijke maanden gehad als teamleider bij Deceuninck-QuickStep. De coronacrisis heeft dan ook een enorme impact gehad. De baas maakt het bilan op.

"Het is bibberen voor wat ons mogelijk nog te wachten staat. Er is nu al is er 1,3 mliljoen euro schade en op jaarbasis zal het een drievoud zijn", aldus Patrick Lefevere tegen Het Laatste Nieuws.

Mag er niet aan denken

Hij hoopt dan ook dat iedereen nu zijn gezond verstand gaat gebruiken: "Je ziet het virus niet, maar het is er wel. Het dwaalt rond als een ‘sniper’, een sluipschutter."

"Let op. Want een tweede economische lockdown zou fataal zijn. Een ramp, voor ons allemaal. Ik mag er eerlijk gezegd niet aan denken."