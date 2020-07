Sommige toppers wel met héél weinig koersdagen in de benen naar de Tour de France - wie is jouw favoriet?

Op 29 augustus begint de Tour De France in de buurt van Nice. En dus is het de vraag: wie zal het sterkst aan de start komen? Want door de coronacrisis wordt het sowieso een beetje uitkijken naar alles.

Het Nieuwsblad becijferde het en kwam tot de constatatie dat heel veel renners wel érg weinig koersdagen in de benen zullen hebben in aanloop naar de Tour De France. Het hernieuwde seizoen begint natuurlijk ook pas begin augustus. Wedstrijdritme Chris Froome en Egan Bernal zullen met 12 koersdagen nog het meeste ritme opbouwen van de grote favorieten, want onder meer Pinot (10), Quintana, Thomas (9), Dumoulin, Thomas en Alaphilippe (8) gaan nóg minder voorbereidingskoersen rijden. Toch lijkt het volgens de kenners niet meteen tot iets vreemds te zullen leiden in de Tour zelf: “De besten blijven de besten. De Tour is zo lastig dat iedereen uiteindelijk op zijn juiste plaats valt”, aldus Servais Knaven, Oliver Naesen en Peter Hespel.

Wie is jouw favoriet om dit jaar de Tour te winnen? Bernal, Froome, Thomas, Dumoulin, Roglic, Pinot, Buchmann, Alaphilippe, Quintana, Bardet