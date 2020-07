Verguisde dopingzondaar heeft nieuwe passie ontdekt

Riccardo Riccò was een van dé sensaties van het peloton in 2007 en 2008. De Italiaanse wielrenner kwam vanuit het niets en leek de beste klimmer te gaan worden voor de komende 10 jaar. Maar een positieve dopingplas bracht daar verandering in.

Een tweevoudige schorsing én betrapt worden bij het kopen van doping. Riccò wordt zo mogelijk nog minder graag gezien dan Lance Armstrong in het wielerpeloton. Zijn tweede plaats in de Giro van 2008 is wel blijven staan, maar tijdens de Tour van datzelfde jaar werd 'de cobra' naar huis gestuurd wegens een positieve dopingtest. Door de wielerbonden is hij geschorst tot 2024. De voorbije jaren woonde Riccò samen met zijn vrouw op de Canarische Eilanden. Maar op zijn 36e is de ex-wielrenner klaar om zich op een nieuw avontuur te storten. Hij zal namelijk terugkeren naar Italië en in Modena een ijssalon openen, dat laat zijn vrouw weten aan de Gazzetta di Modena. Ze hadden in Tenerife al succes met hun ijssalon Chocoloco maar het koppel wou terugkeren naar Italië om hun passie verder te zetten. Dit bericht bekijken op Instagram Signori ecco le prime prove @essenzagelato @toschivignola Een bericht gedeeld door Riccardo Riccò (@riccardoricco) op 15 Apr 2020 om 4:04 (PDT)