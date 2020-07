Welke rol zal het mentale spelen in koers als Tour de France? "Geen schreeuwende massa op een col" en "Dan zit je seizoen er ook op"

De Tour de France begint op 29 augustus en zal er eentje worden in mogelijk bevreemdende situaties, zonder supporters langs de kant van de weg - zeker op de mythische cols zal dat door afstandsregels moeilijk worden.

“Een gewoon rennersleven is nu onmogelijk”, beseft Oliver Naesen in gesprek met Het Nieuwsblad. “Je kan niet socialiezen met de supporters of je gedachten verzetten met vrienden of familie. En als je halfweg de Tour in een depressie sukkelt omdat je niemand kan zien, dan zit je seizoen er ook op.”

Mythische cols

Inspanningsfysioloog Peter Hespel ziet nog een ander mogelijk probleem opduiken: “Op cruciale plaatsen zal het gebrek aan supporters zeker een rol spelen”, meent hij.

“De schreeuwende massa op een mythische col? Dat doet de pijn van het lijden vergeten. Het zal mentaal helemaal anders zijn als het stil is.”