Jolien D'hoore was dinsdag de sterkste in kermiskoers Sint-Lievens-Esse

Jolien D'hoore was dinsdag de sterkste in de kermiskoers in Sint-Lievens-Esse. D'hoore haalde het in de sprint van Lotte Kopecky en Femke Verstichelen. Sanne Cant eindigde op de vierde plaats.

Er deden heel wat sterke rensters mee aan de kermiskoers in Sint-Lievens-Esse. Volgens Sporza brak Sanne Cant de wedstrijd open en zouden Jolien D'hoore, Lotte Kopecky en Femke Verstichelen even later komen aansluiten. De vier rensters hadden een mooie voorsprong van twee minuten op het peloton en een sprint moest beslissen wie de kermiskoers zou winnen. Uiteindelijk was de zege voor Jolien D'hoore, want ze was net iets sneller dan Lotte Kopecky en Femke Verstichelen. Sanne Cant eindigde op de vierde plaats.