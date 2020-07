Oostenrijkse ex-wielrenner veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden

Georg Preidler kent zijn straf nadat hij heeft meegewerkt aan Operatie Aderlass. Hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en hij krijgt een boete van 2.880 euro. De uitspraak is echter nog niet definitief.

Georg Preidler zou volgens Sporza tussen 2017 en 2019 prestatieverhogende middelen gebruikt hebben. Het maakte allemaal deel uit van Operatie Aderlass. Dokter Mark Schmidt zou daarbij doping gegeven hebben aan verschillende sporters.

Preidler is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en hij krijgt een boete van 2.880 euro. De uitspraak is echter nog niet definitief. Het proces van dokter Schmidt zal in september van start gaan.