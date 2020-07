Thomas De Gendt, die zijn contract met twee jaar heeft verlengd bij Lotto-Soudal, zal moeten inleveren: "Ik had liever hetzelfde bedrag gehad, maar het zij zo"

Voor Thomas De Gendt kwam er gisteren goed nieuws uit de bus. De renner van Lotto-Soudal heeft een nieuw contract voor twee seizoenen getekend bij de Belgische wielerploeg. Hij zal wel een beetje moeten inleveren.

Toch zal De Gendt niet veel moeten inleveren als hij een goed seizoen kan draaien. "Ik moet inleveren, maar er is wel een bonussysteem ingevoerd. Ik krijg bijvoorbeeld een bonus als ik de bergtrui win in de Vuelta of de Tour", aldus De Gendt bij Het Nieuwsblad.

De renner vindt het uiteraard jammer dat hij moet inleveren, maar hij begrijpt het wel. "Ik had liever hetzelfde bedrag gehad, maar het zij zo. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Ik hoop dat Tosh Van der Sande en Harm Vanhoucke ook kunnen blijven", legde De Gendt uit.