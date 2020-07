CCC-Liv trekt zich last minute terug uit Klasikoa Navarra

Geen Marianne Vos en co vandaag in Klassikao Navarra. Het team van de Nederlandse wielrenster heeft zich op het laatste moment teruggetrokken uit de race.

In de regio Navarra is de laatste tijd een enorme stijging in coronabesmettingen. De vrouwenploeg van CCC wil het risico op besmetting minimaliseren en trekt zich terug uit de race, zowel voor vandaag als morgen.

"We waren allemaal blij dat we eindelijk weer konden koersen, maar de regio bleek de laatste tijd te veel coronabesmettingen te tellen. De gezondheid van onze renners gaat voorop", klinkt het bij Eric Van den Boom.

Zondag wil het wel aan de start staan in Durango-Durango, maar vandaag en morgen zullen we geen Marianne Vos te zien krijgen. "Onze renners zijn getest en niet besmet, maar het risico is te groot dat er in het peloton net iemand zit die niet getest is."