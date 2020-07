Heistse Pijl gaat verder dan wat reglementair verplicht is om veiligheid en gezondheid van iedereen te garanderen

Met de Heistse Pijl nadert de eerste officiële koers op Belgische bodem sinds corona. De organisatie van de eendagskoers laat niets aan het toeval over om de deelnemers te beschermen. Wie aan de start komt, moet zich eerst laten testen.

Dat lijkt het nieuwe normaal, maar dat is niet helemaal zo in het geval van de Heistse Pijl. Er komen natuurlijk heel wat profrenners aan de start, maar er nemen ook ploegen zonder profs mee. Ook die renners moeten zich dus vooraf laten testen.

Het is bekend dat in het profpeloton tijdens de oefenkoersen hierover de grootste zorgen de ronde deden. In de profploegen was iedereen al meermaals getest, maar bij de amateurteams was dat niet noodzakelijk het geval en zo konden er eventueel toch renners door de mazen van het net glippen.

MAATREGEL VAN ORGANISATIE

De Heistse Pijl is een nationale wedstrijd. Het is dus niet verplicht om vooraf iedereen te laten testen, maar de organisatie voert die maatregel dus toch in uit eigen beweging. Mogelijk komt het in de Heistse Pijl tot een sprintduel tussen Tim Merlier en Fabio Jakobsen.