Overleg over BLM-protesten en Spelen als event van de hoop? "Moeten licht aan einde van de tunnel zijn"

En of de Olympische Spelen voor hoop kunnen zorgen en dromen kunnen vervullen. Van Avermaet kan erover meespreken. Dat is ook de taak die het grootse sportevenement wacht als het volgend jaar kan doorgaan. IOC-voorzitter Thomas Bach bekijkt het ook zo.

"De sportwedstrijden in Tokio moeten en zullen het licht aan het einde van de tunnel zijn", vindt Bach. "We leven in een tijd van grote onzekerheid. Uiteindelijk kunnen de Olympische Spelen een geweldig signaal zijn van hoop, optimisme solidariteit en eenheid."

AANPASSEN AAN OMSTANDIGHEDEN CRISIS

Virologen hebben echter wel twijfels geplaatst bij het kunnen doorgaan van de Spelen in 2021. Dat zou enkel kunnen als er voldoende vaccins beschikbaar zijn. IOC wil alvast alles in het werk stellen om de veiligheid en de gezondheid van iedereen te garanderen. "We willen de Spelen aanpassen aan de omstandigheden van de crisis."

Ook een ander aspect houdt het IOC bezig: mogelijke politiek protesten van atleten. In principe mogen atleten op de Spelen geen politieke standpunten innemen. Steunbetuigingen aan Black Lives Matter zouden dan bijvoorbeeld niet toegelaten zijn. Er is daarom vrees voor sancties. Bach heeft aangegeven te overleggen met de atleten om de uiteindelijke regels vast te leggen.