Belgische renner die tweede werd in de Tour de France van 1955, is overleden

Jean Brankart, de Belg die tweede werd in de Tour de France van 1955, is overleden. Hij werd 90 jaar oud.

Jean Brankart was een sterke renner. Zo heeft hij volgens Het Nieuwsblad 27 zeges geboekt. Zijn specialiteiten waren het tijdrijden en het klimmen en zijn hoogtepunt beleefde hij in 1955. Dan werd Brankart tweede in het algemeen klassement van de Tour de France. Ook op de piste liet Brankart zich zien, want hij werd onder meer drie keer Belgisch kapioen. achtervolging.

Zijn familie heeft laten weten dat hij donderdag op 90-jarige leeftijd is overleden. Onze redactie wenst de familie en vrienden veel sterkte toe.