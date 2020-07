Frans gerecht opent onderzoek naar seksuele intimidatie door Belgische sportdirecteur

Er is een onderzoek geopend na een klacht over seksuele intimidatie door Marc Bracke. Het was de Franse wielrenster Marion Sicot die een klacht had ingediend en het Franse gerecht onderzoekt nu dus de zaak.

Marion Sicot, die voorlopig geschorst is vanwege het gebruik van EPO, heeft midden mei een klacht ingediend wegens seksuele intimidatie door Marc Bracke, de ex-sportdirecteur van Sicot. Het Franse gerecht heeft nu een onderzoek geopend. Enkele maanden geleden zei ze dat ze EPO had gebruikt om het vertrouwen van Bracke terug te winnen en volgens Het Nieuwsblad zou Sicot in 2018 foto's in lingerie gestuurd hebben naar Bracke, zodat hij haar fysieke gesteldheid kon controleren. Het Belgische team waar Sicot toen voor reed, Doltcini-Van Eyck Sport, ontkent de intentie van seksuele intimidatie.