Jumbo-Visma gaat met vrouwenploeg beginnen en wil meteen stunten door Vos of Van Vleuten aan te trekken

Bij Jumbo-Visma hebben ze al verschillende sportploegen, maar wat nog ontbreekt is een vrouwenploeg in het wielrennen. Daar komt vanaf volgend jaar verandering in. Dan komt Jumbo-Visma ook met een vrouwenploeg op de proppen en het heeft meteen ambitieuze plannen.

Cycling Opinions meldt de plannen van Jumbo-Visma om in 2021 met een vrouwenploeg aan te treden. Esra Tromp, de gewezen manager van Parkhotel Valkenburg, zal dit team dan moeten leiden. Jumbo-Visma zit dan in totaal aan vijf ploegen: twee schaatsploegen, een opleidingsploeg in de koers, een mannenploeg én een vrouwenploeg. Als ploegleider zou gedacht worden aan Marin Vestby, momenteel aan de slag bij Mitchelton-Scott. Indien die naar Jumbo-Visma zou komen, kan die misschien wereldkampioene Annemiek van Vleuten overtuigen om mee de overstap te maken. Jumbo-Visma wil immers onmiddellijk uitpakken met een groot Nederlands uithangbord uit het vrouwenwielrennen. Dat moet dan Annemiek van Vleuten of Marianne Vos worden. Beide rensters zijn bij hun huidig team einde contract.