Lucinda Brand spaart kritiek niet: "Ik denk dat de UCI de boel een beetje in de steek heeft gelaten"

Lucinda Brand was één van de rensters die aan de start verscheen van de Emakumeen Nafarroako Klasikoa. De grote vraag bij de eerste vrouwenkoers sinds corona was natuurlijk: kan alles veilig verlopen? Het bleek van wel, maar toch heeft de UCI boter op het hoofd.

Alleszins volgens Brand. De Nederlandse renster was vooraf zeer bezorgd, maar was achteraf wel tevreden over de organisatie. "Uiteindelijk denk ik dat de organisatie echt wel heel goed z'n best heeft gedaan", zegt ze in het AD. "Alles zo veilig mogelijk gemaakt en best wel goed georganiseerd ook."

NIEMAND AANWEZIG VAN UCI

Wat niet wil zeggen dat alle instanties hun verantwoordelijkheid hebben genomen. "Ik denk wel dat de UCI de boel een beetje in de steek heeft gelaten", oordeelt Brand. "De eerste internationale vrouwenkoers en dan is er van de UCI niemand aanwezig."

Het was dus aan anderen om het goede voorbeeld te geven. "Dan leg je het toch weer bij de organisatie en het peloton neer. Gelukkig dat wij het met de grote ploegen en de organisatie goed opgepakt hebben."