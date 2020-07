Na WK en Omloop scoort Van Vleuten derde zege op rij: "Pluim aan de organisatie, tactisch slim gereden"

Door omstandigheden zit er telkens veel tijd tussen, maar Annemiek van Vleuten wint overal waar ze aan de start komt tegenwoordig. In Spanje zette ze donderdag de eendagskoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa naar haar hand. Haar derde overwinning op rij.

Het WK in Yorkshire was haar laatste wedstrijd in 2019. In de Omloop Het Nieuwsblad eind februari schoot ze ook al meteen raak. Daarna stelde corona een heleboel wedstrijden uit, maar ook de eerstvolgende koers heeft ze nu dus kunnen winnen. Straffe toeren.

STERKER DAN DE KOPVROUWEN BERGOP

"In het begin had ik niet de verwachting om te winnen, want Lucy Kennedy en Amanda Spratt waren aangeduid als kopvrouwen. Zij losten op de derde klim en ik zat nog in een klein groepje op de top. Ik ben natuurlijk blij te kunnen winnen, want ik heb ook tactisch slim gereden", vond Van Vleuten.

In de finale was het wachten op het juiste moment om te demarreren. "Ik verraste Mavi Garcia en hield het dan nog vier kilometer vol tot aan de finish. Ik wl ook een pluim geven aan de organisatie. Ze hielden het veilig en zorgden ervoor dat iedereen getest was."