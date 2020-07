OFFICIEEL: Jumbo-Visma laat 20-jarige Nederlandse klimmer doorstromen en geeft hem contract voor drie jaar

Het werk van het Development Team bij Jumbo-Visma werkt zijn vruchten af. Eén van de jonge talenten, Gijs Leemreize, stroomt in 2021 door naar de profs. Leemreize ondertekende een contract van drie jaar bij de profploeg van Jumbo-Visma.

De 20-jarige Leemreize mocht al even proeven van het grote werk. Zo deed hij mee aan de Ronde van de Provence. Binnenkort komt er nog een profkoers aan voor hem met de Ronde van Burgos. Ook viel hij al op door het record op La Redoute enkele keren aan te vallen. Hij deelt dat record met Laurens Huys.

Leemreize is nu nog belofte en begint dus in 2021 aan zijn eerste volledig profjaar. "Het is altijd mijn droom geweest om profwielrenner te worden", reageert de jongeman uit het Achterhoekse Ruurlo. "Uiteindelijk is het snel gegaan, want afgelopen jaar reed ik nog bij een clubteam."

Het is bij Jumbo-Visma de eerste keer dat een renner uit het opleidingsteam de oversteek kan maken naar de profploeg. "Dat de eerste jonge renner de overstap maakt vanuit de opleidingsploeg is memorabel", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Gijs heeft zich goed ontwikkeld."

Zeeman heeft er een goed oog in dat de jonge klimmer verder zijn talent kan ontplooien. "Wij achten hem klaar om over te stappen naar de profs en daar verder te leren en ervaring op te doen. We hebben vertrouwen in hem en dat is de reden dat we hem voor drie jaar hebben vastgelegd."