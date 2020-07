Parcoursvoorstelling BK wielrennen: renners moeten veertien(!) keer over de Tiegemberg

Donderdag werd het parcours van het BK wielrennen voorgesteld. Zo zullen de renners over de Muur van Geraardsbergen rijden en moeten ze ook veertien keer de Tiegemberg trotseren.

De overwinning in het BK wielrennen zal dit jaar niet voor een sprinter zijn. De renners krijgen namelijk een zwaar parcours van zo'n 235 kilometer voorgeschoteld. Daarbij moeten ze één keer over de Muur van Geraardsbergen en veertien keer over de Tiegemberg.

Koersdirecteur Eric Demets gaf meer uitleg bij de parcoursvoorstelling. "Een mythische helling zoals de Muur van Geraardsbergen wilden we absoluut in het parcours. We rijden eerst 104 kilometer naar Anzegem en daar zullen de renners zeven rondes moeten afwerken van 18,8 kilometer. In elke ronde moeten ze twee keer over de Tiegemberg", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.