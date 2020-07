Van Vleuten houdt maar niet op met winnen: een zege erbij in Spanje, nu laatste vier koersen gewonnen

Annemiek van Vleuten is haar huidige zegeroes nog lang niet bij. De wereldkampioene blijft voorlopig winnen waar ze aan de start komt. In de Clásica Femenina Navarra was ze opnieuw de beste. Ook de drie vorige koersen waar ze aan de start verscheen, wist ze te winnen.

Donderdag had Van Vleuten nog de Emakumeen Nafarroako Klasikoa gewonnen. Ook in de Clásica Femenina Navarra was ze de beste. Van Vleuten vertelde onlangs nog hoe graag ze koerst in het Baskenland en dat liet ze nog een keertje zien.

BERGOP DE STERKSTE

Van Vleuten was geruime tijd op pad met Longo Borghini. Op de laatste keer Alto del Perdón toonde Van Vleuten dat ze bergop de sterkste was en liet ze haar medevluchtster achter. Longo Borghini zou geen aansluiting meer maken en dus was het alweer Van Vleuten die mocht juichen.

Ook in haar eerste wedstrijd van het seizoen, de Omloop Het Nieuwsblad, kwam Van Vleuten als eerste over de streep. Reken er ook nog het WK van 2019 in Yorkshire bij en Van Vleuten zit aan vier overwinningen op rij.