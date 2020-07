Zal Remco Evenepoel dan toch te zien zijn op het BK? "Indien het nodig is, leggen we een privévlucht in"

Rijdt Remco Evenepoel dan toch het BK? Patrick Lefevere sluit het niet uit. Volgens Lefevere zouden ze zelfs een privévlucht kunnen inleggen om Evenepoel aan de start te krijgen als hij dat wil.

De kans bestaat dat Remco Evenepoel toch zal deelnemen aan het BK. Het Belgisch Kampioenschap valt wel tussen het WK tijdrijden en het WK op de weg. Volgens Patrick Lefevere zou het toch mogelijk zijn om terug te vliegen.

"Het is afwachten of enkele wedstrijden zullen doorgaan, dus misschien is Evenepoel wel blij dat hij dan het BK zou rijden. Het kost energie om hem van het WK naar België te krijgen en terug, maar als het nodig is, leggen we in speciale omstandigheden een privévlucht in. Als Evenepoel het wil, kunnen de sponsors daar bij helpen", aldus Lefevere in een interview bij Het Nieuwsblad.