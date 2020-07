Hermans beschermt zich volop en wil geboorte tweede kind niet missen: "Meer schrik in shoppingcenter dan in koers"

Al van in het precoronatijdperk waakt Ben Hermans erover dat hij alles doet wat hij kan om gezond te blijven. Dat mindert er nu zeker niet op. Hermans maakt zich ook op voor zijn eerste koers sinds lang, al zit hij met zijn gedachten vooral bij zijn vrouw en het kindje dat op komst is.

Hermans verschijnt binnenkort aan de start van de Ronde van Burgos. "Een mooie koers, ik presteer er meestal goed en het is er meestal ook lekker warm. Het zijn nu wel een beetje aparte omstandig­heden. Op dit moment ziet het er oké uit. Ik wacht op wat de UCI zegt. Ik hoor wel of het veilig is of niet."

Liefst zit hij in de wagen om een verplaatsing te maken, maandag neemt hij toch het vliegtuig om tijdsverlies te vermijden. "Niet dat ik bang ben om te vliegen, want ik denk dat het nu veiliger is. ­Vroeger was er minder hygiëne." Ook voor de omstandigheden rond de koers is Hermans niet bang. "Ik denk dat je meer schrik moet hebben hier in een shopping­center dan in een koers in het ­buitenland waar iedereen de ­nodige afstand houdt."

In elk geval neemt de renner van Israel Start-Up Nation zijn voorzorgen. "Al sinds 2014 heb ik altijd een busje ­ontsmettingsschuim bij die nog meer bacteriën en virussen doodt dan ­alcoholgel. Alle grote ploegen doen dat al lang. Ik ontsmet elke dag overal mijn handen. Als je niet ziek wil worden, heb je geen andere keuze. Maar misschien gaat dat wel een beetje in de richting van smetvrees."

Momenteel zit hij met zijn gedachten wel elders, want Hermans gaat binnenkort voor een tweede keer vader worden. "Mijn vrouw An is hoogzwanger. Ik mag er niet aan ­denken dat de baby volgende week ge­boren wordt terwijl ik in Burgos koers. Ik hoop dat het ­tegen maandag gebeurt. Dan vertrek ik met een gerust hart naar Spanje voor toch een aparte koers, de eerste sinds mijn ­complexe schouderbreuk in de Tour Down Under."