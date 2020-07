🎥 Hallucinante beelden, wat dacht de koersorganisatie hier?

De organisatie van de GP Kranj in Slovenië heeft een serieuze misstap begaan bij het uitmeten van het parcours, dat blijkt uit beelden van de laatste rechte lijn.

Een bocht zetten op 100m van de finish is nooit een goed idee, ook niet als de weg vrij open is. Als er dan nog eens in het midden van de straat een verkeerspaal staat, kan je er zeker van zijn dat er gevallen gaat worden.

Je kan rond die paal nog zo veel schuim rollen, het resultaat zal niet veranderen: er zal gevallen worden. De eerste paar renners namen goed de binnenkant van de bocht en reden ruim langs de verkeerspaal. Maar daarna komen de renners niet meer in een lint door de bocht maar rijden ze iets dichter bij elkaar. Het resultaat? Juist ja, een valpartij.

De UCI heeft ondertussen een onderzoek aangekondigd naar de feiten. Wellicht zal de laatste kilometer van de GP Kranj er volgend jaar toch iets anders uitzien.