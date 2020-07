Heistse Pijl wil doorgaan, maar krijgt meteen kritiek

Ondanks de verstrengde maatregelen, gaat de Heistse Pijl zoals gepland gewoon door op 1 augustus. Al is het wel achter gesloten deuren. Dat liet de organisatie weten nog voor de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad af te wachten.

De vrees voor een tweede golf én de aankondiging van strengere maatregelen van minister van Sport Ben Weyts deden de wielerfans al wanhopen voor enkele wielerkoersen in eigen land. De organisatie van de Heistse Pijl heeft echter laten weten dat de koers wel doorgaat, maar achter gesloten deuren.

"We stonden de voorbije dagen in continu overleg met alle betrokken instanties en federaties en besloten dat de koers momenteel doorgaat achter gesloten deuren. We zulen na de Veiligheidsraad bekijken welke maatregelen we verder zullen nemen om het event veilig te organiseren", geeft de organisatie mee in een Facebook-post.

Meteen kritiek

De reacties op die Facebook-post blijven echter niet uit. Veel mensen vragen de organisatie om de koers toch nog uit te stellen. De ganse wedstrijd ligt in de provincie Antwerpen, waar de mogelijkheid nog bestaat om een de hele provincie in lockdown te zetten.