Evenepoel aan vooravond van tweede competitiedeel: "Ik ben geen favoriet in de Giro"

Remco Evenepoel kan niet wachten om dinsdag te starten in de Vuelta a Burgos, zijn eerste wedstrijd sinds de competitieheropstart. Via Zoom gaf hij een persconferentie voor de pers. Ook over de Giro laat hij zich al even uit

In Spanje komt Evenepoel meteen moordende concurrentie tegen, maar dat ziet hij zelf wel zitten. "Een sterker deelnemersveld kan me alleen maar beter maken en is een goede test voor mij. Het is een voordeel, ik kan ook niet alles winnen", is hij realistisch.

"Er zijn aankomsten bergop, dus daar zal ik misschien wel iets proberen. Maar het is vooral belangrijk dat we de sponsors opnieuw in the picture krijgen en zo snel mogelijk weer winnen als team", klinkt het.

Giro

Vandaag kwam Nibali met een interview waarin hij Evenepoel als een van dé verrassingen beschouwt voor de komende Giro. "Dat is leuk van hem, het geeft me enkel meer motivatie. Maar ik ben geen favoriet, misschien een outsider. Ik kan nu nog niet zeggen hoe ik me zal voelen na twee weken Giro. Ik kijk voorlopig vooral uit naar die lastige tweede tijdrit. Momenteel werk ik nog aan koersen op hoogte", doet hij zijn trainingsschema uit de doeken.

"Een goede tijdrit kan belangrijk zijn in een grote ronde Ik weet niet of ik een Carapaz kan volgen berhop, dus focus ik me op tijdritten en zal ik wel zien waar ik uitkom. Het is moeilijk om in te schatten", besluit de jonge Evenepoel.