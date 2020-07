Geen buitenlandse stage voor Baloise: "Grote ploegen die zagen? Wij hebben pas weinig budget"

Sport Vlaanderen-Baloise is al enkele jaren een zekerheid in het peloton. De coronacrisis heeft er ook bij hen ingehakt. Maar zij doen hun best, met de middelen die ze hebben.

Waar de WorldTour-ploegen uitpakken met verschillende buitenlandse hoogtestages, blijft het voor Sport Vlaanderen een ministage in eigen land. Maar de data van zo'n Belgisch trainingskamp mogen er ook zijn. "500 kilometer en 4.000 hoogtemeters op drie dagen... Daar kan je mee thuiskomen", vertelt ploegleider Hans De Clercq aan GVA. De ploeg trekt drie keer drie dagen op stage. Elke keer ergens anders: Kortrijk, Maastricht en Oudenaarde. "De renners vonden dit concept leuker dan een stage van twee weken in Spanje", volgens De Clercq. Ook budgettair komt dit heel goed uit. "Een hotel voor 50 man drie weken afhuren zoals Deceuninck-Quick.Step, dat kost al snel 70.000 euro. Wij betalen enkel de overnachting voor renners die verder van 50km van het hotel wonen. Al de rest gaat na de training naar huis", klinkt het. Verschil in budget en ambitie De Clercq staat ook nog even stil bij de verhalen van de afgelopen maanden van ploegen die "zagen" dat ze te weinig geld hebben. "Dat is echt niet zo. Wij hebben pas weinig budget, maar we klagen tenminste niet", deelt hij een steekje uit naar andere ploegen. "Er is ook een verschil in ambitie. Zij moeten winnen, wij zijn een project. Wij moeten renners opleiden en de nieuwe Naesen, Lampaert en Campenaerts afleveren aan de grote ploegen", besluit de ploegleider.