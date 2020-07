Nog veel onduidelijkheid in de wielerwereld na persconferentie Nationale Veiligheidsraad

Frank Glorieux, CEO van Cycling Vlaanderen, wil nog niet reageren na de persconferentie van de Nationale Veilgheidsraad. Vooral omdat hij zelf nog veel vragen heeft.

De Nationale Veiligheidsraad laat de deur op een kier voor sporten met publiek. Minister van Sport Ben Weyts kwam zondag met een nota waarin stond dat er geen publiek welkom was bij sporten vanaf maandag. Maar de Veiligheidsraad heeft nu dus beslist dat er 200 mensen aanwezig mogen zijn bij outdoor sporten, 100 mensen bij indoor sporten.

"We willen eerst meer info van het Vlaams kabinet voor Sport. Daarna hebben we video call met de Interfederale Cel en dan zullen we communiceren", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

"De eerste vraag die we ons meteen stellen, is dat sporters bij die 200 mensen wordt gerekend. En geldt een begeleider als toeschouwer? We weten echt nog niet perfect waar we aan toe zijn", besluit hij.

Eén van de belangrijkste opmerkingen uit de persconferentie is dat de plaatselijke burgemeesters alle macht in handen hebben om evenementen te herzien en af te gelasten. "Veel organisatoren krijgen de laatste dagen een negatief advies van de burgemeesters", weet coördinator van de competities Massimo Van Lancker.